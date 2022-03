Sumqayıtda 38 yaşlı qadın dəm qazından boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Köhnə Corat qəsəbəsində qeydə alınıb.



Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədkərimova Vüsalə Valeh qızı hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb. Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

