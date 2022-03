Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Azərbaycanda son sutkada koronavirus (COVID-19) əleyhinə 16 804 vaksin vurulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Gün ərzində birinci doza vaksinlərin sayı 862, ikinci doza vaksinlərin sayı 1 354 təşkil edib.

Ölkədə üç və daha çox doza vaksinlərin sayına gəlincə, bu göstərici 13 624-dür. Pozitiv nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin sayı 964 olub.

Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 263 746, birinci doza peyvəndlərin ümumi sayı 5 314 246, ikinci doza vaksinlərin sayı 4 803 742 təşkil edib. Üç və daha çox doza vaksinlərin sayı 2 926 667, pozitiv nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin sayı isə 219 091 olub.

