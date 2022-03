Bakıda kriminal avtoritet "Emin 444” ləqəbli Emin Səfərovun qətlində ittiham olunan, amma məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa çıxan Zaur Yusifov ötən gün axşam saatlarında öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qafqazinfo” qətlin baş verdiyi yerdən fotolar əldə edib.

Məlum olub ki, Zaur Yusifov 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən marketlərin birində güllələnib. Kikboks üzrə dünya çempionu naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən "Vinçester” markalı silahla güllələnərək qətlə yetirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.