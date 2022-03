Azərbaycan futbol ictimaiyyətində ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA İntizam Komitəsinin sabiq sədri Tofiq Fətullayev dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, AFFA İntizam Komitəsinin sədri vəzifəsindən 2020-ci ildə istefa verib. Fətullayev futbolçu kimi "Neftçi", "Neft daşları" və "Dinamo" klublarının formasını geyinib.

