Meyxanaçı Pərviz Sabirabadlıya ağır itki üz verib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin atası vəfat edib.

Bu haqda açıqlama verən meyxanaçı Orxan Lökbatanlı məlumatı təsdiqləyib. O, mərhumun uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Pərvizin atası xəstəxanalardan birində həkim işləyirmiş. O, bu gün Sabirabadda dəfn olunacaq.

Pərviz Sabirabadlı

