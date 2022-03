Fransa Avropada müharibəyə hazırlaşmalıdır - Makron

"Fransa yüksək intensivlikli müharibəyə hazır olmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron deyib.

Onun sözlərinə görə, Fransa kosmosda və kiberməkanda yeni növ münaqişələr qarşısında çevik olmalıdır.

Fransa lideri silahlı qüvvələrdə ehtiyatda olan əsgərlərin, polis və jandarma qüvvələrinin sayının iki dəfə artırıldığını açıqlayıb.

Makron bununla yanaşı, seçki kampaniyası zamanı Fransanın 2025-ci il müdafiə büdcəsinin 50 milyard avro olacağını bildirib. Hazırda bu rəqəm 40 milyard avrodan çoxdur.

