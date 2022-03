Avropa Liqasında 1/4 və yarımfinal cütlükləri bəlli oldu

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/4 və yarımfinal mərhələlərinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən püşkatmanın nəticələrini təqdim: Avropa Liqası



1/4 final

Layptsiq - Atalanta

Ayntraxt - Barselona

Vest Hem - Lion

Braqa - Reyncers

Yarımfinalda 1-ci cütün qalibi 4-cü cütün qalibi ilə, 2-ci cütün qalibi isə 3-cü cütün qalibi ilə üzləşəcək.

Qeyd edək ki, 1/4 final matçları aprelin 7-si və 14-də, yarımfinal qarşılaşmaları aprelin 28-də və mayın 5-də olacaq. Final görüşü isə mayın 18-də İspaniyanın Sevilya şəhərindəki "Roman Sançes-Pisxuan" stadionunda oynanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.