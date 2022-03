Novruz hər kəs tərəfindən səbirsizliklə gözlənilən bayramdır. Novruz bayramı baharın gəlişi, təbiətin oyanması ilə xarakterizə olunur.

Baharın gəlişi ilə insanlara yeni əhval gəlir, təbiətdə baş verən dəyişikliklər insanın ruhunu oxşayır. Azərbaycanda Novruz bayramı tam fərqli qarşılanır və hər bir evdə tən-tənəli şəkildə qeyd olunur.

Novruz atributları olan Kosa, Keçəl, Səməni, Bahar qız, Tonqal kimi Novruz süfrəsi də çox önəmlidir. Bəs Novruz süfrəsi necə olmalıdır?

