Sabahdan Rusiyanın ən böyük aviaşirkəti "Aeroflot" Azərbaycana müntəzəm uçuşları bərpa edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət məlumat yayıb.



Xatırladaq ki, martın 5-də "Aeroflot" martın 8-dən Minskə uçuşlar istisna olmaqla, bütün xarici aviareyslərin yerinə yetirilməsini dayandırdığını elan etmişdi.

