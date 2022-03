Gənclər və idman nazir Fərid Qayıbovun Novruz bayramı ilə bağlı təbriki sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir öz feysbuk hesabında bayramla bağlı evindən video paylaşıb.

Görüntülərdə nazirin qızı ilə oğlu da yer alıb.

Qayıbovun oğlu tarda “Sarı gəlin” mahnısını ifa edib.

Qeyd edək ki, F. Qayıbovun 3 övladı var.

