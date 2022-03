Otel otağında yeniyetmə qızın meyiti aşkarlanıb.



Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Antalya şəhərindəki otellərdən birinin otağında 17 yaşlı Nurayın çılpaq meyiti tapılıb.

Qaldığı otelin işçiləri otağa girdikdə onun yataqda uzanmış çılpaq meyitini görüblər. Dərhal polisə məlumat verilib.

Cinayətlə əlaqədar bir nəfər saxlanılıb, araşdırma aparılır.

