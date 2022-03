Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində olublar.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dövlət başçısı Suqovuşandan Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.

Səfərlə bağlı reportaj saat 16:00-da telekanallar vasitəsilə yayımlanacaq.

