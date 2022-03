Ukrayna Silahlı Qüvvələri bir gündə məhv etdikləri Rusiya hərbi texnikasının sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna SQ-nin Baş Qərargahının yaydığı məlumata görə, ötən gün Hava Qüvvələri 7 rus hədəfini vurub.

Bunlara 1 təyyarə, 4 Pilotsuz Uçuş Aparatı və 2 qanadlı raket daxildir.

Qeyd edilib ki, Rusiyanın digər avadanlıq və canlı qüvvəsinə də sarsıdıcı zərbə endirilib.

