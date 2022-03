Ermənistanın Lori vilayətində "Opel" markalı minik avtomobili partlayıb.

Metbust.az xəbər verir ki, bu barədə "shamshyan.com" saytı məlumat yayıb.

Hadisə zamanı 3 nəfər yaralanıb. Yaralılar Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin "N" saylı hərbi hissəsində xidmət edirlər. Onların kimliyi hələlik açıqlanmayıb.

