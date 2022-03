Biləsuvarda müəllim trenajor zalında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bilesuvarinfo saytı məlumat yayıb. Belə ki, idman zalına məşqə gələn Biləsuvar şəhər sakini Əhmədov Azər Həsən oğlu trenajorda məşq edərkən qəfildən dünyasını dəyişib. Onun ürəktutmasıdan vəfat etdiyi deyilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



Qeyd edək ki, 1973-cü il təvəllüdlü Azər Əhmədov gənc yaşlarından karate idman növü ilə məşğul olub. Bir neçə dəfə Respublika üzrə çempion olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.