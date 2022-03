Şarl Mişel yenidən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti seçilib.

Bu barədə Metbuat.az "euronews"a istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, 1999-cu ildə 23 yaşlı Şarl Mişel Belçika parlamentinin ən gənc deputatı olub. O, Belçikada 2014-cü ildə hökumət koalisiyasında ali vəzifəni tutandan əvvəl partiya lideri və Nazirlər Kabinetinin rəhbəri olub.

