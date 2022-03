Rusiyanın müdafiə naziri, ordu generalı Sergey Şoyqu ermənistanlı həmkarı Suren Papikyanla telefon əlaqəsi saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Tərəflər regiondakı vəziyyəti və Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda qarşılarına qoyulan tapşırıqların icrasını müzakirə ediblər.

