Müdafiə Nazirliyi: "Ordumuz güc tətbiq etmədən mövqelərini dəqiqləşdirir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb:

"Ermənilərin informasiya təxribatı davam edir

Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində guya PUA-ların istifadə edilməsi ilə silahlı toqquşmanın baş verməsi və nəticədə hərbi qulluqçularımızın həlak olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı təxribat xarakterli xəbərlər yalandır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri güc tətbiq etmədən mövqelərin və dislokasiya məntəqələrinin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesini davam etdirir.

Bölmələrimiz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

