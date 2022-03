Müğənni İbrahim Borçalının səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bu barədə "7 canlı"da deyib:

"Düz dörd dəfə böyrəyimdən daşı çıxartmaq üçün əməliyyat etdirmişəm. Yenə də var, əməliyyat olunmalıyam. Çox yerdə yoxlanmışam. Sadəcə böyrəyim yaxşı işlədiyinə görə, daş istehsal edir. Şəkər xəstəliyini də tapdım. Dərddəndir. Dilimdə də uyuşma olur, amma həkimə də getmirəm ".

Qeyd edək ki, İ.Borçalının oğlu avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.





