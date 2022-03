Əməkdar artistə 24 minlik maşın hədiyyə edildi - VİDEO

Əməkdar artist Cavanşir Məmmədova avtomobil hədiyyə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni ARB TV-də yayımlanan “Həmin Zaur” verilişində deyib:

“Ayın 15-də ad günüm idi. İki dostum gecə zəng etdi ki, səhər bir yerə gedəcəyik. Məni maşın salonuna apardılar. Avtomobilin pulunu verdilər, sənədlərinin də adıma keçirilməsini tapşırdılar. Bahalı avtomobil deyildi, 4 qapılı “Niva” idi. Onlar bilirlər ki, eksklüziv avtomobilləri sevirəm. 20 il əvvəl də “Qaz 31” limuzin hədiyyə etmişdilər. Dedim, pulun yarısın mən verim, qoymadılar. 24 min manata aldılar”.

