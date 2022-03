Azərbaycanda tələbə yol qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qərbi Kaspi Universitetinin Siyasi və İctimai Elmlər Məktəbinin fəlsəfə ixtisası, III kurs tələbəsi Nəzrin Rüstəmova yol qəzasında həyatını itirib.

Allah rəhmət eləsin!

