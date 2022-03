Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ayaz Mütəllibov 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov 12 may 1938-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub.



