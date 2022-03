Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti görüşlərin başlama yeri və vaxtı dəqiqləşib.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, III dövrədə keçiriləcək XIV turun matçları martın 29-da təşkil olunacaq.

Günün ilk qarşılaşmasında saat 15:00-da MOİK – “Murov”la üz-üzə gələcək, ardınca saat 17:00-da isə “Sərhədçi” – “Ekspress” matçına start veriləcək.

Görüşlər “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində baş tutacaq.

