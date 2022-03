Xocalı rayonunun Fərrux kəndində insan qalıqları aşkarlanıb.

Metbuat.az APA-ya istindən xəbər verir ki, Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Fərrux kəndi ərazisindəki mövqelərdə qazıntı işləri apararkən insan qalıqları aşkar edilib.

Qalıqların 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıda törətdiyi soyqırımından qaçmaq istəyərkən qətlə yetirilmiş şəxs və ya şəxslərə aid olduğu ehtimal edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.