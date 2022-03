Rusiyanın Ukraynadakı "məğlubiyyəti" Çin ordusunu hərəkətə keçirdi - Hərbi əməliyyatlar təxirə salındı

“Çin Rusiyanın Ukraynadakı ciddi itkilərindən sonra Tayvanda keçirmək istədiyi hərbi əməliyyatları təxirə salıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Çen Ming-tonq açıqlama verib. İddialara görə, Çin Rusiya ordusundakı nöqsanları təhlil edərək, öz ordusunu gücləndirməyə çalışır. Çen Ming-tonqun sözlərinə görə, Çin 2026-cı ilə qədər Tayvana hərbi müdaxilə etməyəcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Tayvan tərəfi Çinin 2025-ci ilə qədər müdaxilə edəcəyini açıqlamışdı.

