Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının III kurs tələbəsi Aysel Cəfərzadə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Akademiyanın Tələbə Gənclər Təşkilatı məlumat yayıb.

Gənc qız Bakı şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş vermiş qəzada həlak olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.