Oğuz rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Aqil Qurban oğlu Şirinov mübahisə zamanı bıçaqlanaraq öldürülüb.

Onu qətlə yetirməkdə qardaşı, 1973-cü il təvəllüdlü Namiq Qurban oğlu Şirinov şübhəli bilinir. N.Şirinov polis tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

