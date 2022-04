Tanınmış blogger Aysel Şükürova bu gün partlayış baş verən "Location Baku" gecə klubunda olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bloggerin keçmiş həyat yoldaşı Oqtay Əhmədov onun səhhəti haqda məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, hazırda Ayselin yanındadır və bloggerin səhhəti normaldır: "Şükür, hər şey yaxşıdır. Narahat olmayın".

Qeyd edək ki, Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, bu gün baş verən partlayış nəticəsində 1 nəfər ölüb, 31 nəfər yaralanıb.

