Bakıda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. 2008-ci il təvəllüdlü Cəlilova Mələk Elçin qızı, 2000-ci il təvəllüdlü Həşimova Türkan Sadiq qızı, 1963-cü il təvəllüdlü İsmayılova Validə Xəlil qızı və 1998-ci il təvəllüdlü Fətəliyeva Tünzalə Paşa qızı yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər.

Zərərçəkənlər təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

