Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Bakıda gecə klubunda partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışın səsi canlı yayımda da eşidilib.

Partlayışın səsi blogger Nikosayağı aparıcı Azər Zahidlə canlı yayımda olarkən qeydə alınıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

