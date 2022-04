Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə “Location” klubda baş verən partlayışda bloger Aysel Şükür də zədə almışdı.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, Aysel hazırda xəstəxanadan evə buraxılıb. O, müalicəsini ev şəraitində davam etdirəcək.



Qeyd edək ki, Aysel hadisə baş verən gecə məkana dostu Raulun ad günü üçün gedibmiş.

