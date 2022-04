Gecə klubundakı partlayışda ağır yaralanan Ayselin son görüntüsü - VİDEO

Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışda yaralanan bloqer Aysel Şükürovanın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Raul adlı şəxs öz “Instagram” hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, hadisə 3 apreldə Səbail rayonu, Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən gecə klubunda baş verib. Partlayış zamanı ümumilikdə 31 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, 1 nəfər vəfat edib. Baş vermiş partlayış zamanı xəsarət alanlardan 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Həmçinin 14 avtomobil, 1 mənzil və 2 qeyri yaşayış obyektinə də ziyan dəyib, 3 nəfər həbs edilib.

