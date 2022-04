“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruq İdarəsi (DTMQ) İçərişəhər ərazisində yerləşən restoranlardan birində liftin qırılması barədə məlumatı təkzib edib.

İdarənin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 5 aprel 2022-ci il tarixində İçərişəhər ərazisində yerləşən restoranların birində liftin qırılması haqda məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

"İçərişəhər ərazində belə bir hadisə baş verməyib" , - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.