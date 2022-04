“Azəriqaz”ın əməkdaşı iş başında DÖYÜLDÜ - FOTOLAR

“Azəriqaz” İB-nin əməkdaşı xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən fiziki hücuma məruz qalıb.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb.

Bildirilib ki, abonentin öncədən ödənişli (smart-kart tipli) qaz sayğacına baxış keçirilərkən qüsurla işləməsi aşkarlanıb:

“Bu səbəbdən əvəzlənməsi üçün abonent məlumatlandırılıb. Lakin bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, sayğacın əvəzlənməsinə istehlakçı tərəfindən şərait yaradılmayıb.

Bu gün əməkdaşımız Ağamirzə Vəliyev təkrar olaraq ərazi üzrə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən abonentin hücumuna məruz qalıb. Bu hadisə ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına tərəfimizdən müraciət olunub”.

