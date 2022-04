İraq və Suriyadan 345 uşaq Azərbaycana gətirilib

2018-ci ildən bu günə qədər İraq və Suriyadan 365 nəfər Azərbaycan gətiriib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Faiq Ağayev "Sosial saat"da deyib.

Onun sözlərinə görə, onlardan 345-si uşaq, 20-si isə qadındır.

Ölkəyə gətirilən həmin şəxslər Sosial Xidmət Müəssisələrinə yerləşdirilir, onlara zəruri sosial xidmətlər göstərilir, sosial reabilitasiya prosesi başlayır: "Onlar ailələrinə qayıtdıqdan sonra da ailələrinə və cəmiyyətə uyğunlaşmaları üçün sosial reabilitasiya işləri davam etdirilir".

