Azərbaycan millisinin və Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunun hücumçusu Mahir Emreli paylaşdığı şəkillə diqqətləri çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı forvard şəxsi "instaqram" hesabının "hekayə" bölməsində bir qadınla fotosunu paylaşıb. İddialara görə, həmin qadın Emrelinin sevgilisidir.

Emreli həmin şəklin üzərinə ürək "emoji"si qoyub.

