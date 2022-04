Bu şagirdlər yüksək bal toplayıblar

12 və 13 mart tarixlərində keçirilmiş buraxılış imtahanında 3 nəfər yüksək bal toplayıb.

Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, Bakı şəhəri 245 saylı məktəbin məzunu Abbasova Səbirə Şahin qızı, Mingəçevir şəhəri Təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü liseyin məzunu Zeynallı Xaqani Nizami oğlu və Ağcabədi rayonu Rəncbərlər kənd orta məktəbinin məzunu Sadıqlı Nərmin Arif qızı (297.5 bal) toplayıb.

Onlar 9-cu sinif buraxılış imtahanında da yüksək nəticə - müvafiq olaraq 244.7 bal, 296.7 bal və 290 bal toplayıblar.

