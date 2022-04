ABŞ-nin prezidenti Co Bayden etdiyi hərəkətlə yenə gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 79 yaşlı prezident ölkəsindəki tədarük zənciri böhranı ilə bağlı mühüm açıqlamalar verib. Çıxışı bitirdikdən sonra arxasına dönüb əl sıxmaq istədiyi adamı axtarsa da, səhnədə ondan başqa heç kəsin olmadığın görüb. Ardınca isə Bayden çaşqın baxışlarla tribunanı tərk edib.

Baydenin bu halları sosial şəbəkələrdə "Bayden boşluqla salamlaşır" başlığı ilə müzakirə mövzusuna çevrilib.

