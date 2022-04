Tunisin Qabes şəhər limanı yaxınlığında ticarət gəmisi batıb.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli Mülki Müdafiə İdarəsi məlumat verib.

Gəminin Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət yeddi nəfərlik heyət üzvü olub. Qeyd olunur ki, heyət üzvləri xilas edilib və Qabes şəhərində xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

