Rusiya Silahlı Qüvvələri külli miqdarda Qərb silahı olan Ukrayna təyyarəsini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Odessa yaxınlığında bir çox sayda Qərb silahı olan Ukrayna təyyarəsini vurub.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü, general-mayor İqor Konaşenkov bildirib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri böyük partiyalı Qərb hərbi texnikası ilə yüklənmiş Ukrayna hərbi-nəqliyyat təyyarəsini məhv edib

