Putin öz kiçik dünyasında yaşayır - Nehammer

“Rusiya Prezidenti Vladimir Putin öz kiçik dünyasında yaşayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Putinlə şəxsən görüşən Avstriya kansleri Karl Nehammer ABŞ-ın NBC telekanalına müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti ilə söhbət çətin keçib.

"Özünün kiçik dünyasında olduğu üçün düşünürəm ki, Putin hazırda Ukraynada nə baş verdiyini bilir. O, müharibədə qalib gələcəyinə inanır", - Avstriya rəsmisi bildirib.

Xatırladaq ki, Karl Nehammer və Vladimir Putin Moskvada Kremlin mülkiyyətində olan bağ evində görüşüblər. Söhbət köməkçilər, tərcüməçilər və media nümayəndələri olmadan saat yarım davam edib. Söhbətin əsas mövzusu Ukraynada fevralın 24-dən başlayan müharibə olub.

