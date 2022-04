Kiyev şəhərində komendant saatının vaxtı qısaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko Teleqram kanalında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, aprelin 17-dən paytaxt Kiyevdə və Kiyev vilayətində komendant saatı 22:00-dan 05:00-dək tətbiq ediləcək.

