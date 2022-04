Avropa İttifaqı Ukraynaya humanitar dəstək məqsədilə daha 50 milyon avro yardım ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu məbləğ müharibədən zərərçəkmiş mülki əhaliyə dəstək üçündür: “Bu vəsait səhiyyə, su, işıqdan məhrum olan, ucqar ərazilərdə yaşayan insanlara ayrılıb”.

