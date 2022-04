Amerikalı məşhur aktrisa Liz Şeridan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 93 yaşlı aktrisa Nyu-Yorkdakı evində yuxuda olarkən dünyasını dəyişib. O, təbii səbəbdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, L.Şeridab ‘Kocak’’, "Alf", "Saynfild" seriallarındakı obrazları ilə məşhurlaşıb.

