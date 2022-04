Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloqer Hüseyn Həsənov Bakıda ticarət mərkəzlərindən birində fanatları ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı izdihamla yanaşı, xoşagəlməz durum da yaşanıb.

Belə ki, səhnədə olan şəxslər Hüseyn Həsənov üçün ora toplaşan fanatları qayışla vurub. Bunun əks etdirən görüntürlər sosial şəbəkədə yer alıb.

