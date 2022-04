Gürcüstanın mədəniyyət xadimləri, ekoloqlar, türkoloqlar və blogerlərindən ibarət nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Ağdam şəhərində tarixi məkanlar, erməni vandalizmi və Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi quruculuq işləri ilə tanış olublar.

