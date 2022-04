Bakıda gecə klubunda baş verən partlayış zamanı ağır xəsarət alan bloger Aysel Şükürova "İnstagram"da paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımında bildirib ki, saçları, əlləri, üzü, ayaqları yanıb: "Yanıqlarım arasında ən pisi ayaqlarımdır - 4-cü dərəcə. Böyrəklərim, ağciyərim zədələnib. Sadəcə, zamana və səbrə ehtiyac var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.