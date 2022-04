Bir neçə gün öncə əməliyyat olunan müğənni Mətanət Əsədovanın xəstəxanadan videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçını yad etmək üçün səhiyyə ocağına həmkarı Nüşabə Musayeva gedib.

Müğənni orada çəkilmiş videosunu sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, M. Əsədova əməliyyatdan sonra komaya düşmüşdü.

