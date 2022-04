İspaniyanın "Real Madrid" klubunun futbolçusu Kərim Benzema yeni nailiyyətə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sevilya" ilə XXXII tur oyununun 90+2-ci dəqiqəsində fərqlənən 35 yaşlı hücumçu Madrid təmsilçisində La Liqadakı qol sayını 217-yə çatdırıb.

Beləliklə, fransalı forvard "kral klubu"nun əfsanəvi oyunçusu Alfredo Di Stefanonu geridə qoyub.

Qeyd edək ki, "Real Madrid"də La Liqadakı 311 qol sayına görə rekord Kriştianu Ronalduya məxsusdur.

