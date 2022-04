Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Dinamo" (Zaqreb) klubu bu gün Xorvatiya I Liqasında derbi oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Jelko Kopiçin baş məşqçi olduğu komanda IX turdan təxirə salınmış matçda "Hayduk"un qonağı olacaq.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Xatırladaq ki, Mahir Emreli "Dinamo"nun heyətində 2 qol vurub.

